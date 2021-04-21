مفوضية الانتخابات تحدد اخر موعد للاعتراض على سجل الناخبين البايومتري

المستقلة /- كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن اخر موعد لتقديم الاعتراضات على الناخب المسجل وسجل الناخبين البايومتري من قبل الاحزاب والكيانات السياسية “

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح صحفي تابعته المستقلة, ان المفوضية مستمرة بعرض سجل الناخبين بعد انتهاء اولى مراحل العملية الانتخابية ، وهي مرحلة تحديث سجل الناخبين البايومتري ، ومن ثم تقديم الاعتراض على الناخب وسجل الناخبين الذي بدأ يوم 16 من الشهر الحالي وتتنهي الاعتراضات يوم غد الخميس 22 نيسان ، مشيرة الى ان المفوضية تتلقى الاعتراضات ضمن هذه المدة فقط “.

وبينت انه يتم الان معاينة الاستمارات الورقية للناخبين ومقارنتها مع سجل الناخبين ، والقاعدة الالكترونية للناخبين ، واستعادة بطاقات الناخبين للمتوفين ، لتمكين وكلاء الاحزاب والكيانات من تدقيقها “.

واشارت الى ان تقديم الاعتراض يكون تحريريا عن طريق استمارة خاصة للاعتراضات بالرقم ( 222 ) وملءها من قبل كاتب التسجيل بصورة واضحة مع توقيع مقدم الاعتراض مع الوثائق المؤيدة للاعتراض واستلامها لغاية يوم غد الخميس، من قبل مكاتب المفوضية في بغداد وجميع المحافظات العراقية واقليم كردستان “.

ولفتت الى انه من يحق له الطعن بالبيانات ، هو كل من لم يرد اسمه في سجل الناخبين الابتدائي ، ولكل من حصل خطأ في بياناته بسجل الناخبين ، وهذا الاجراء يؤدي الى ادراج اسمه او تصحيح المعلومات في سجل الناخبين ، وكذلك يوجد طعن بسجل الناخبين في حالات الناخب المسجل من المتوفين ، وغير كامل الاهلية ، وليس من سكنة الدائرة الانتخابية في المحافظة “.