مفوضية الانتخابات تؤكد على الانتهاء من تصميم ورقة الاقتراع وطبعها

المستقلة /- أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، الانتهاء من تصميم ورقة الاقتراع وطبعها، فيما أشارت إلى أنها  مستمرة في استقبال طلبات العمل بصفة موظّف اقتراع لمدّة يوم واحد.

وقالت المفوضية في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاثنين، إنه “استعدادا لانتخاب مجلس النوّاب العراقي المقرّر إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأوّل لعام 2021، واستنادًا إلى قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020 الفصل السابع منه/ الدعاية الانتخابية، إذ نصّت المادّة (22) منها: “الدعاية الانتخابية الحرّة حقّ مكفول للمرشح بموجب أحكام هذا القانون تبدأ من تاريخ المصادقة على قوائم المرشحين من قبل المفوضية، وتنتهي قبل (24) ساعة من بدء الاقتراع”، ولذا صدر قرار عن مجلس المفوضين بانطلاق الدعاية الانتخابية للمرشّحين في 8/7/2021 التي ستستمرّ لغاية الساعة السادسة من صباح يوم الخميس الموافق 7/10/2021”.

واضافت، “وفي ضوء ذلك شكّلت مفوّضية الانتخابات لجان رصد (مركزية في المكتب الوطني) و(فرعية في مكاتب المحافظات الانتخابية كافّة)، تتولّى مهمّة متابعة الحملات الانتخابية للمرشحين ومدى مطابقتها لنظام الحملات الانتخابية رقم (5) لسنة 2020 الذي صدّق عليه مجلس المفوّضين ونُشِر في الموقع الرسمي الإلكتروني للمفوّضية اضغط هنا إضافة إلى ما وقعته المفوضية من مذكرة تعاون مع أمانة بغداد بشأن تنسيق العمل والإسناد في متابعة آلية الترويج في الشوارع والساحات والطرقات، والتنسيق مع دوائر البلدية المنتشرة في عموم أرجاء العراق في المجال ذاته، كما وقّعت المفوضية مذكرة تفاهم مع هيئة الإعلام والاتصالات؛ لغرض المساندة في متابعة أساليب الترويج من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة”.

وتابعت، “وتجدد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ممثلة برئيسها وأعضائها أنها جادّة كلّ الجدّ بالتزامها في إنجاز التحضيرات اللازمة للانتخابات النيابية المقبلة ضمن موعدها المحدّد بما يتلاءم مع عملها ورسالتها بطريقة فاعلة وكفوءة وبكل نزاهة وشفافية وعدالة، إذ جرى استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بتصميم ورقة الاقتراع وطباعتها في المطابع المختصة، وأتت هذه المرحلة بعد انقضاء مدة الانسحابات التي حدّدتها المفوضية في وقت سابق بين (13 – 20) حزيران لعام 2021، وجرى التصديق على أسماء المرشّحين للانتخابات بعد إجراء عملية التدقيق من الجهات ذات العلاقة، ومن ثمَّ حصل كلّ مرشح على رقم تسلسلي بموجب قرعة علنية أُجريت في المكتب الوطني ومكاتب المحافظات الانتخابية كافّة”.

وبينت، “في سياق آخر، وضمن التحضيرات في تهيئة الموارد البشرية ليوم الاقتراع، ما تزال مفوّضية الانتخابات مستمرة في استقبال طلبات العمل بصفة موظّف اقتراع لمدّة يوم واحد من خلال رابط التقديم المبيّن في موقعها الإلكتروني الرسمي  اضغط هنا، ومواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالمفوّضية، وعلى مدى (24) ساعة لغاية 1/8/2021، إذ يكون التقديم عبر استمارة إلكترونية، وتجدر الإشارة إلى ضرورة قيام المتقدّم للعمل بصفة موظّف اقتراع سحب استمارة التقديم ورقيًا، وتسليمها إلى أي مركز تسجيل تابع لمكتب المحافظة مع إرفاق المستمسكات الثبوتية المطلوبة، وعلى المتقدمين ممّن لم يسحبوا الاستمارة الورقية الدخول إلى الرابط مرة أخرى؛ لسحب الاستمارة وتسليمها إلى أي مركز تسجيل من أجل اعتمادها رسمياً”.

وختمت المفوضية، “وأنجز فريق إعلام المفوضية من ملاكات (دائرة الإعلام والإتصال الجماهيري)، أول جولة ميدانية له في منطقة الكرادة ببغداد، للتواصل المباشر مع الناخبين واستطلاع ملاحظاتهم وإيصال صورة وافية عن نهج المفوضية الذي وضعه مجلس المفوضين منذ أن تسلم مسؤولياته وحتى هذا الوقت الذي وصل فيه إلى مرحلة متقدمة من العمل لإجراء انتخابات تشرين المقبلة”.

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