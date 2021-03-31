مفوضية الانتخابات تؤكد انها مستعدة لاجراء الانتخابات في موعدها

المستقلة /- اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انها على اتم الاستعداد لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد في العاشر من تشرين الأول المقبل.

وتعلن المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح صحفي تابعته المستقلة ، عن تسجيل 222 فردا مرشحا للانتخابات ، الذكور ١٨٠ مرشحا ، والنساء ٤٢ ، منهم ٤ اكراد فيليين و٥ ايزيديين و٥ صابئة ، اما الاحزاب التي قدمت مرشحين فكان بعدد ٣٠ مرشحا ، فيما قدمت التحالفات ٤ مرشحين افراد.

واوضحت ان عدد التحالفات السياسية بلغت ٣٠ تحالفا، وتمت المصادقة عليها ، وقيد التأسيس ١٠ ، كما توجد ٨ طلبات جديدة لانشاء التحالفات قيد الانجاز .

واشارت الغلاي الى ان عدد الاحزاب المسجلة ٢٥٠ حزبا ، وقيد التأسيس ٦٤ حزبا ، والذين راجعوا دائرة الاحزاب في المفوضية لابداء الرغبة بالمشاركة في الانتخابات ١٠٨ احزاب من الاحزاب المسجلة سابقا.

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