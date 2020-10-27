مفتشية آثار ذي قار تكشف عن 38 مبنى تراثي

المستقلة /حيدر حسين المشرف/..أعلنت مفتشية اثار وتراث ذي قار ، اليوم الثلاثاء ، عن انتها اعمال المسح والتخطيط والتصوير للمباني التراثية الشاخصة في المحافظة.

وقال بيان للمفتشية تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” اعمال مسح المباني التراثية التي اشرفت عليها الدكتورة زينب عبد الله هلال ، من الهيئة العامة للآثار والتراث ، انتهت بالكشف عن 38 مبنى تراثي “.

ولفت الى ان ” المباني التراثية المكتشفة عبارة عن نواظم اروائية ، ومخافر شرطة ، وفنادق ، وبيوت منتشرة في عموم المحافظة “.