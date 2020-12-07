مفاجأة.. لقاحات كورونا تخفف أعراض الوباء لكنها لا تمنع الإصابة

المستقلة/- قال مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة “أنتوني فاوتشي” بأن الحصول على تطعيم “كورونا” قد يمنع الإصابة بأعراض مرضية شديدة وليس الإصابة بالعدوى.

وفي تصريحات لشبكة “سي إن إن” قال “فاوتشي”: “الحصول على التطعيم يعني أنك ستكون محمياً من الإصابة بالأعراض المرضية وليس الإصابة بالعدوى، لذلك قد يكون لديك بعض الفيروس في البلعوم الأنفي لكنه لن يؤثر عليك وقد لا يتسبب في إصابة شخص آخر”.

وأكد على أن تلك الفرضية هي السبب في ضرورة عدم التخلي عن جميع التدابير الصحية.

وأشار “فاوتشي” إلى أنه كلما زاد عدد الأشخاص الذين يتم تطعيمهم قل الخطر في المجتمع وبالتالي خفض التدابير الاحترازية الوقائية.

وصرح مستشار اللقاحات في إدارة الدواء والغذاء الأمريكية “جيمس هيلدريث” بأن تطعيمات “كورونا” في الولايات المتحدة قد تبدأ يوم الجمعة.