مفاجأة صادمة بشأن سبب وفاة شقيق رامي صبري

المستقلة/- منى شعلان/ لقى المطرب الشاب كريم صبري، شقيق الفنان رامي صبري مصرعه غرقًا في مياه ترعة المريوطية بمنطقة البدرشين منذ قليل وانتقلت قوة من الشرطة إلى المكان، واستدعت أسرة الضحية الشاب لسؤالها حول تواجده في المكان وغرقه.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية، التي جرت حول غرق كريم صبري، عن مفاجأة، حيث تبين من خلال التحريات، أن المتوفى كان هاربًا من مصحة علاجية للإدمان في منطقة الهرم، بعدما أودعه أحد أفراد أسرته فيها، قبل الحادث بيوم واحد.

وتبين من خلال التحريات، أن المتوفى كان نزيل في أحد مصحات علاج الإدمان في محيط المنطقة التي غرق فيها، وذلك بعدما أودعه أحد أفراد أسرته فيها، ليقرر الهروب منها، إلا أنه غرق أثناء محاولته عبور ترعة المريوطية.

فور تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا بالواقعة، انتقلت إلى مكان الحادث، وتمكنت الجهات المعنية بانتشال جثة المتوفى من مياه ترعة المريوطية، وناظرتها النيابة العامة وصرحت بالدفن.

يشار إلى أن كريم صبري له عدد من الأغنيات، وتعامل مع العديد من الملحنين والمؤلفين، بدأ مسيرته في الغناء في 2011.

جدير بالذكر تصدرت أغنية “إنتي بتهزري” للفنان رامي صبري الجديدة، قائمة الأكثر استماعاً عبر تطبيق “أنغامي” خلال أقل من 48 ساعة من طرحها.

واحتفل مؤخرا رامى صبرى، بتخطى أغنية “أهد الدنيا” 50 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وعلق قائلاً على إنستجرام: “أغنية “أهد الدنيا” تتخطى 50 مليون مشاهدة على يوتيوب.. شكرًا لكل جمهوري في العالم”.