مفاجأة.. سناب شات يفضح المشاهير ويكشف أرقام المتابعين الحقيقيين

المستقلة / منى شعلان/ فى مفاجأة من العيار الثقيل ، كشف تطبيق “سناب شات” الشهير ، عن أعداد المشتركين للكثير من المشاهير ، بعد اطلقه تحديث جديد له مساء أمس .

وأظهر التحديث الجديد ، العديد الحقيقة للمشتركين ،في الحسابات الموثقة، بعدما كانت أكثر ميزاته هو حجب عدد المشتركين والمشاهدات عن الغير ، وشكل ذلك صدمة للبعض ، حيث كشف أن بعض المشاهير ليس لديهم أرقام فلكية أو عالية كما يدعون.

وأثبت التحديث الجديد تصدّر كل من نايف حمدان بحوالي 30 مليون متابع، تليه الدكتورة خلود بأكثر من 9.9 مليون متابع و في المرتبة الثالثة الموديل روز بأكثر من 8.1، ومن المشاهير أيضاً الأكثر متابعة حليمة بولند 3.8 مليون ، و بلقيس 4.8 مليون ، وحمد وعزازي7.8 مليون ، وأسامة الدغيري 7.6 مليون.

أما نجادة، “أخطبوط الخليج”، كما تطلق على نفسها فلم يتخط نسبة المتابعين لديها مليون ، كما جاءت هند القحطاني المركز السادس في أعداد المتابعين بـ 5.9 مليون متابع، وتصدر يزيد الراجحي القائمة بـ 13.5 متابع.

والإعلامية لجين عمران 5.2 مليون متابع، وفي ملكة كابلي 2.3 مليون متابع، وجاءت افنان الباتل في المركز الأخير بـ 1.2 مليون متابع.

وسخر الفنان فايز المالكي، من التحديث الجديد ، و نشر صورة عبر حسابه الشخصي في موقع التغريدات، تويتر، لعدد المشتركين في حسابه بـ “سناب شات” والذي بلغ 3.1 مليون مشترك قائلاً: ”صحيت لقيت ألف رسالة قفل عدد مشاهداتك في السناب، قمت قفلتها يعني ما في احد يعرفها الحمد لله لحقت ع نفسي وجه يمد لسانه المهم عدد المشتركين عندي 22 مليون وتسعين الف شوفوا الصورة لا احد يقول نصاب”.

وبعد الإعلان عن التحديث الجديد، تفاعل نشطاء موقع التدوينات القصيرة تويتر ،مع الأرقام الجيدة للمشاهير وتبادلوا مقاطع فيديو للسخرية من مشاهير السناب ، لعل أبرزهم عبد الرحمن المطيري حيث فوجئ المتابعين بأن عدد المشتركين الحقيقي هو 2.9 مليون متابع، بعد إعلان المطيري أن رقم متابعيه 20 مليون.

وجاءت تعليقات المدونين كالتالى :” شكرا شركة #سناب_شات بهذا التحديث تبين زيف #مشاهير_الفلس وادعائاتهم الكاذبه تبين الان زيفهم وضعف محتواهم وما يقدمون وتبينت كذبة انهم الاعلام الجديد كما يدعون اين محتواهم المفيد البناء الذي يخدم ، في التحديث القادم للسناب شات راح تتطلع فاضيح جديده بلعربي راح يصير مثل تويتر راح تشوف المتابعين حقين سناب راح يلغي اخفاء المتابعين، #تحديث_السناب المفاجئ أوجع غالبية المشاهير الموثقه حساباتهم والذين يذكرون أرقام لا تطابق عدد متابعيهم بالحقيقة وبعد أن تم تعريتهم ذهبوا لإغلاق خاصية ظهور عدد المتابعين.