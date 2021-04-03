مفاجأة.. رسائل مجهولة تجبر نزار الفارس على الإعتزال

المستقلة/- منى شعلان/ أعلن الإعلامي العراقي نزار الفارس انسحابه من تقديم البرامج نهائيًا، بعد تلقيه تهديدات مباشرة بالقتل من قبل البعض عن طريق إرسالهم رسائل مجهولة إليه عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الفارس صورة له، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستغرام”، وعلق عليها قائلًا: “هام جدًا أعلن لكم انسحابي من تقديم البرامج نهائيًا بدون، ذكر الأسباب حجم الضغوطات كبيرة.. تحياتي أخوكم”.

ونشر الفارس صورا للتهديدات التي تلقاها، وذلك عبر خاصية “ستوري” على حسابه عبر “انسغرام”، وعلق نزار على هذه التهديدات، قائلًا: “هذا مو تحريض على القتل، لو اني غلطان صدك چذب، معقوله وصلنه الهل مرحله، مو المفروض الحكومه تعاقب على هيج تصرف، لو اني غلطان ليش تحريض على القتل، مو كافي خراب.. ودمار حسبنا الله ونعم الوكيل”.

و أثار الإعلامي نزار الفارس حالة جدل بسبب حلقته مع الفنانة المصرية رانيا يوسف، أدى إلى رفع نزار دعوى قضائية ضدها بتهمة السب والقذف ويطالبها بتعويض مالي قدره 5 ملايين جنيه.

وكان صرح المستشار هيثم عباس بأن موكله الإعلامى العراقي نزار الفارس تعرض للسب والقذف عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي لكون وصف متحرش على أي شخص يعد قذفًا معاقب عليه قانونًا وما الحال عندما يكون الأمر متعلقاً بإعلامي يتابعه الملايين وهو ما أصابه بأضرار مادية وأدبية جسيمة لا سيما أن الذي وصفته هي فنانة لها ثقلها وأخبارها يتم تناقلها كالنار فى الهشيم.