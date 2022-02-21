مفاجأة بشأن القبض على (طبيب الكركمين) في مصر

المستقلة /- كشف الدكتور المصري صلاح الغزالي حرب، خطورة وصفات العلاج بـ”الكركمين” التي كان يصفها الصيدلي أحمد أبو النصر الذي ألقي القبض.

وقال الدكتور حرب في تصريح لقناة “صدى البلد”: “هناك ضعف بالثقافة الصحية عند المصريين”، مؤكدا أن “الإعلام يلعب دورا سلبيا في هذا الصدد”.

وأضاف أن “مرض السكر ليس له أعراض والمريض يكون فريسة سهلة لمقدمي وصفات علاج للمرضى مثل الكركمين”، مؤكدا أنه طالب نقابة الأطباء بالتدخل في هذا الأمر.

وتابع أن “عدم تسجيل الشخص الذي ادعى علاج المرضى بالكركمين (أبو النصر) بنقابة الأطباء كارثة”.

وأوضح أن “هذا الشخص له عدة فروع بمحافظات مصر، كما أنه نصح مريضا بأخذ الكركمين بديلا عن الأنسولين وهو ما أودى بحياة المريض”.

وألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على أبو النصر الشهير بـ”طبيب الكركمين”، الذي يبيع وصفات طبية مجهولة المصدر وغير مرخصة وغير معتمدة من وزارة الصحة، ويروج لها عبر الفضائيات، كما يدعي أنه أول أخصائي معتمد من وزارة الصحة المصرية للعلاج بالأعشاب، خلافا للحقيقة.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الأردن: لأولياء الأمور.. هذه التطبيقات لا تجعلوا أطفالكم يصلون إليها

اخر الاخبار

الدعوات لحذف قناة “القاهرة والناس” يتصدر المواقع لأسباب دينية

اخر الاخبار

عريس الاسماعيلية يصدم العالم مرة أخرى وهذا ما قاله

اخر الاخبار

بحث إنشاء نفق تحت البحر بين إيران وقطر

اخر الاخبار

وُلدت بكلية واحدة ورحمين ودورتين شهريتين

اخر الاخبار

ألغوا حكم الإعدام.. لكنه مات بأغرب طريقة ممكنة

اخر الاخبار

وائل كفوري من أغنى الفنانين اللبنانيين فكم تبلغ ثروته؟

اخر الاخبار

وائل كفوري من أغنى الفنانين اللبنانيين فكم تبلغ ثروته؟

اخر الاخبار

الطيار وليد مراد يكشف تفاصيل الهبوط التاريخي

اخر الاخبار

هل تصبح خدمة الإنترنت مجانية في مصر؟

اخر الاخبار

تحذير خطير للصحة العامة

اخر الاخبار

رجيم نهاية الشتاء السهل لبنات العشرين

اخر الاخبار

كيف أتخلص من احتباس الماء بالجسم؟

اخر الاخبار

مهم لكل مغترب في الكويت بشأن الرواتب

اخر الاخبار

أشهر أعراض نقص فيتامين B12

اخر الاخبار

هذه البلاد ستشهد فقرا كبيرا لعام 2030

اخر الاخبار

انخفاض اسعار النفط بعد احتمال ابرام اتفاق نووي مع ايران