مع بداية عرضه.. تجاوز ايرادات فيلم محمد هنيدي الجديد المليون جنيه

المستقلة/- حقق فيلم الفنان المصري محمد هنيدي الجديد “نبيل الجميل أخصائي تجميل”، منذ عرضه بالسينمات الأربعاء الماضي، إيرادات تجاوزت مليون جنيه.

الفيلم يضم كوكبة من النجوم ومنهم، محمد سلام، نور، محمد الصاوي، أحمد فؤاد سليم، رحمة أحمد، محمود حافظ، حجاج عبد العظيم، ضياء الميرغني، ومادلين طبر، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، أما الإخراج فهو للمخرج خالد مرعي.

وفيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، هو فيلم كوميدي، يدور حول عدة مواقف وأزمات يتعرض لها بطل العمل نبيل الجميل، مع الفنانة نور اللبنانية التي تشاركه بطولة الفيلم.

أعمال محمد هنيدي

يعتبر فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل هو عودة للنجم الكوميدي محمد هنيدي والذي تغيب عن شاشة السينما منذ عرض آخر أفلامه “الإنس والنمس” والذي عرض العام الماضي 2021، وشاركه في بطولة الفيلم كوكبة من النجوم ومنهم، منة شلبي، صابرين، عمرو عبد الجليل، عارفة عبد الرسول، شريف دسوقي، دنيا ماهر، سليمان عيد، ومحمود حافظ، وهو من إخراج شريف عرفة ومن تأليفه أيضا.

حقق فيلم الإنس والنمس نجاحا كبيرا، وهو يدور حول قصة شاب، من سوء حظه يصاب في حادث مرور مع “جنيه” ويصبح شرط عليها الزواج منه للحفاظ على النسل، وتدور الأحداث في إطار كوميدي لعدم فهمه في البداية أنها عائلة من الجن، ويتعرض حياته للخطر بمجرد علمه بأسرار العائلة.

إيرادات أفلام السينما المصرية

تصدر فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل إيرادات السينما المصرية في أول أيام عرضه، وجاء في المركز الثاني وبفارق كبير فيلم النجم حسن الرداد تحت تهديد السلاح والذي حقق إيرادات حوالي 21 ألف جنيه، وجاء في المركز الثالث فيلم ماجد الكدواني فضل ونعمة والذي تجاوز 18 ألف جنيه، وجاء في المركز الأخير فيلم هاشتاج جوزني من بطولة أمير المصري ومايان السيد والذي تجاوز الـ 9 آلاف جنيه.