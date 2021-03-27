مع استمرار توقف الملاحة.. تعرف على عدد السفن التى تنتظر عبور قناة السويس

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت هيئة قناة السويس استمرار توقف حركة الملاحة في قناة السويس، رغم الجهود المستمرة لفتحها منذ أزمة سفينة حاويات عملاقة جانحة يبلغ طولها 400 متر، سدّت القناة بالكامل بعدما علقت بالرمال.

وقالت الهيئة في بيان صدر عنها، إن ”276 سفينة تنتظر العبور، منها 127 سفينة في مرسى السويس، و42 راسية في بحيرات الإسماعيلية، و107 في مرسى بورسعيد الخارجي“، موضحة أن ”هناك محاولة تعويم جديدة ستكون عند الساعة الـ 2 بالتزامن مع بدء المؤتمر الصحفي الذي تعقده الهيئة لكشف آخر المستجدات“.

يذكر أن حركة التجارة العالمية تعطلت بسبب أزمة جنوح سفينة عملاقة في قناة السويس، ولاقى الحدث اهتماما عالميا واسعا؛ كونها الممرّ التجاري الحيوي بين أوروبا وآسيا، وتسببت في عرقلة حركة النقل البحري العالمي.

وكانت هيئة قناة السويس، أعلنت أنها أوقفت حركة الملاحة في القناة مؤقتا، بينما تستمر منذ ثلاثة أيام جهود تعويم السفينة، وسط تأكيد من الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة تمتلك معدات وإمكانات، وأنها تبحث كيفية المساعدة في حل المشكلة بالقناة.

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