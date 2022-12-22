مع استمرار ارتفاع النفط…ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

المستقلة /-شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الخميس، ارتفاعاً في الأسواق المحلية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار 152500 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 152200 دينار لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ(1460) ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ(1470) ديناراً لكلّ دولار.

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