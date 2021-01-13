معلومات حساسة.. تحذير هام وخطير لـ الأمن السيبراني السعودي

المستقلة/-أحمد عبدالله/أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، تحذيرًا أمنيًا صنفه بـ “عالي الخطورة” من تحديثات Adobe الأخيرة، مشيرًا إلى أنها تستهدف كل القطاعات.

وبحسب صحيفة “سبق” السعودية، قال المركز إن “Adobe” أصدرت عدة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في عدد من المنتجات، لكن تصنف بأنها عالية الخطورة

ولفتت إلى أن المهاجم يمكنه استغلال الثغرات والكشف والإفصاح عن معلومات حساسة، وتجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت، وتنفيذ برمجيات خبيثة.

وأوصى المركز بعددٍ من الإجراءات الوقائية تتضمن تحديث النسخ المتأثرة، حيث أصدرت Adobe توضيحًا لهذه التحديثات:

https://helpx.adobe.com/security/products/photoshop/apsb21-01.html

https://helpx.adobe.com/security/products/illustrator/apsb21-02.html

https://helpx.adobe.com/security/products/animate/apsb21-03.html

https://helpx.adobe.com/security/products/campaign/apsb21-04.html

https://helpx.adobe.com/security/products/incopy/apsb21-05.html

https://helpx.adobe.com/security/products/captivate/apsb21-06.html

https://helpx.adobe.com/security/products/bridge/apsb21-07.html