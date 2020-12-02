معز مسعود وحلا شيحة يعلنان ارتباطهما برسائل رومانسية عبر إنستغرام

المستقلة/ منى شعلان/ بعد فترة طويلة من الشائعات ،خرج الثنائي الداعية معز مسعود والفنانة المصرية حلا شيحة عن صمتهما لأول مرة، وأعلنا ارتباطهما ، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث نشر “مسعود” مقطع فيديو وهو يتغنى بكلمات أغنية جديدة له بعنوان “Fighter” باللغة الإنجليزية وتعني محارب، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “انستغرام”، وعلق قائلًا: “سجلت مؤخرًا الفيديو أو العرض عبر IPhone لأغنيتي Fighter والتي أعددتها في عام 2007، وهذه الأغنية لكِ يا فتاة حلا شيحة، رحلتنا واحدة نحن بعيدون عن الضحلة الآن”.

لترد “حلا” عليه من خلال خاصية “ستوري” لحسابها الشخصي على “انستغرام”، قائلة: “شعرت بكل كلمة في أغنيتك، نعم رحلتنا واحدة، وأنا فخورة بأنك كرستها لي، معز أنت لديك الكثير لتقدمه، لا يمكنني الانتظار لرؤية شيء ومشاركته معك”.

كما نشرت شيحة، مقطع فيديو للداعية معز مسعود، وهو يتحدث عن التسامح بين الشعوب والأديان، وعلقت على الفيديو قائلة باللغة الإنجليزية: “هذا هو أنت يا حبيبي، معز مسعود الحقيقي، كل ما تحدثت عنه في هذا الفيديو عن الحقيقة والحب والجمال”، وتابعت باللغة العربية: “لتعارفوا كلام من القلب أنا كنت محتاجة أسمعه وكل الناس محتاجة تسمع الكلام ده، ومحتاجينه دلوقتي لينا ولأولادنا، وكل المعاني الجميلة في حياتنا اللي بتدينا توازن جميل ومهم”.

وأضافت حلا: “‎الفيديو ده مهم وأنت مهم ومؤثر، وأنا عارفة كويس إنت إيه وجواك أيه، وكل الناس اللي بتحبك عارفين وعندك لسة طريق كبير مستنيك وأنا كمان.. نعم أنا أيضا فخورة أن أكون في رحلتك”.