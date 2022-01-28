معرض القاهرة للكتاب يستضيف وفاء شهاب الدين

المستقلة/- تشارك الكاتبة وفاء شهاب الدين في معرض القاهرة الدولي للكتاب بعشر إصدارات صدرت عن أربع دور نشر مختلفة

رواية مهرة بلا فارس ونصف خائنة وتاج الجنيات ومجموعة رجال للحب فقط وسندريلا حافية في جناح دار اكتب للنشر ورواية شانيل في جناح دار زين وتذكر دوما أنني أحبك في جناح مؤسسة غراب للنشر

كما تشارك برواية أورجانزا وطوفان اللوتس وآخر إصداراتها غواي في جناح مجموعة النيل العربية للنشر والتوزيع صالة 1 جناح c6

“رواية غواي ” هي رحلة شيقة إلى عالم البدو الغامض والذي لم يسبق كشف عاداته وتقاليده في عمل ادبي يكتبه كاتب غير بدوي من قبل

كان الأدب دائما هو مرآة صادقة للمجتمع لكل المجتمعات وطبعا نجحت أعمال كثيرة فى رصد كل الظواهر المجتمعية السيئة والجيدة لذا قررت الكاتبة رصد ظواهر الحياة البدوية والتركيز على ترابط المجتمع وصغر نسب الجريمة التي تكاد غير موجودة بسبب القوانين البدوية الصارمة التي تنفذ على الكبير والصغير

احتوت الرواية على عدد مهم من المحاور وأهمها رصد مشاعر الشخص المتشكك والذي قرر البحث عن الخالق بطريقة منهجية .

في الرواية تقمصت الكاتبة شخصية رجل ورغم التحدي الكبير كانت قادرة على التعبير عن ادق مشاعر الرجل آرائه مزاجه والمشارعر المتضاربة والتي نجحت في التعبير عنها وكأن من يكتب رجل..

نتجت الرواية عن تعايش قوي بين الكاتبة والمجتمع البدوي حتى أنها صارت ملمة بكثير من عاداته وقوانينه ومرجعياته الدينية والقانونية وظهر ذلك جلياً في الأحداث التي أتت غريبة أحياناً وصادمة أحيان أخرى ومثيرة للإعجاب ايضاً

اثارت الكاتبة نقاطا هامة ناقشتها بحياد وموضوعية ومنها وضع المرأة في الأعراف وطريقة التعامل معها ومقارنة قوية بين وضع المرأة في نجوع العرب في الماضي والآن في محالة لفهم طبيعة المجتمع المختلف والتغيرات التي طرأت عليه على مدى سنوات طويلة من الرصد والمتابعة.