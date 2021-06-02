معجب يقتحم المسرح حفل هيفاء وهبي أثناء غنائها في القاهرة

المستقلة /- داول رواد مواقع التواصل الاجتماع مقطع فيديو، رصد اقتحام أحد معجبي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي المسرح أثناء غنائها في الحفل الذي أحيته مساء أمس بأحد الفنادق الكبرى في العاصمة المصرية القاهرة.

وأظهر المقطع كيفية تصرف هيفاء وهبي معه، حيث اتبعت طريقة لطيفة، لتقنعه أنها ملتزمة بمجموعة من القوانين التي تحكم الحفل ولابد من الالتزام بها.

ورحبت هيفاء وهبي، بالمعجب مطالبة إياه بالنزول من المسرح للالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن هيفاء وهبي،ستشارك في فيلم بطابع ”الأكشن“، وهو فيلم ”أشباح أوروبا“، المقرر طرحه في دور العرض السينمائي بمصر خلال الفترة المقبلة.