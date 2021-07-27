مظهر صالح يدعو اعادة النظر بقانون الشراكة مع القطاع الخاص

المستقلة /- دعا مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، البرلمان الى ضرورة تشريع قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام لاسهامه بتحريك عجلة الاقتصاد، فيما يرى ان مبادرة (داري) التي اطلقتها الحكومة، ستخلق مناطق حضارية.

وقال صالح في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: ان “مبادرة (داري) ليست مجرد قطع اراض ستوزع، بقدر ما ستسهم به من خلق مناطق حضارية جديدة، لذا من المهم ان يستوعب المواطنون هذا الامر”، مضيفا انه “ومن اجل ان تكتمل مبادرة {داري}، فعلى الحكومة ان تعمل لاحيائها باي طريقة سواء بدخول القطاع الخاص او وحدها”.

وشدد على “ضرورة تأمين البنى التحتية للارض وتشمل المدارس والمراكز الصحية وغيرها اضافة الى شبكات الماء والمجاري والكهرباء”، منوها بان “خلق مجمعات مع مستلزماتها، هو توجه الدولة في الوقت الحاضر”.

وفي شأن اخر، اوضح ان “قطاع السكن بدأ يتحرك وهو امر مهم كونه يشغل 20 % من قوة العمل، كما انه يحرك 200 فقرة باقتصاد البلاد”، لافتا الى ان “المشكلة اليوم تكمن في القطاع الصناعي الذي لا ينهض بطريقة تعوض النقص الموجود، والحل مع شركات اجنبية من دول متقدمة تشغل المعامل، كما تكون هناك شركات لنقل التكنولوجيا الحديثة لتحريك اقتصاد البلاد وتشغيل العاطلين”.

ولفت مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ان “الحكومة امام معوق تشريعي هو عدم اقرار قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، لوجود خلاف عليه في البرلمان”، معربا عن امله بأن “تحل تلك الخلافات خدمة لاقتصاد البلاد”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

الاخبار

ام صلال القطري يتفق رسميا مع مهاجم المنتخب العراقي ايمن حسين

اخر الاخبار

رغم العواقب .. وزارة الإعمار تنفذ مشاريع طرق كبرى خلال سنة واحدة

اخر الاخبار

تراجع اسعار الذهب بسبب استقرار الدولار الامريكي

اخر الاخبار

مظهر صالح يدعو اعادة النظر بقانون الشراكة مع القطاع الخاص

اخر الاخبار

التخطيط تحذر من تتضاعف العشوائيات في بغداد

اخر الاخبار

الكاظمي : العراق يريد أن تحل شركة أمريكية محل إكسون

اخبار العراق

روسيا تقترح على امريكا إزالة آثارها” من العراق وليبيا وأفغانستان وسوريا

اخبار العراق

روسيا تقترح على امريكا إزالة آثارها” من العراق وليبيا وأفغانستان وسوريا

اخبار العراق

صحة الكرخ تتطالب بأنشاء معامل لانتاج الاوكسجين بدلا من استيراده

اخبار العراق

صحة النجف تؤكد وصول وجبة جديدة من لقاحات كورونا الى المحافظة

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط بسبب نقص المعروض وارتفاع معدلات التطعيم

اخبار العراق

رئاسة الجمهورية تحذر من توجه بعض الاطراف السياسية لتأجيل الانتخابات

اخبار العراق

طقس العراق : انخفاض درجات الحرارة ابتداء من الخميس بمقدار 5 درجات

الاخبار

تفاصيل مكالمة قيس سعيد ووزير الخارجية الأمريكي

اخر الاخبار

مواصفات و أسعار اصغر سيارة JEEP موديل 2021 في البحرين

اخر الاخبار

من ثاني أعلى قمة في العالم.. وفاة متسلق جبال شهير

اخر الاخبار

اتفاق تاريخي بين الكوريتين بشأن روابط الاتصال