مظاهرة مليونية السبت في واشنطن

المستقلة /- تستعد المؤسسات الفلسطينية والعربية والاسلامية والاميركية العاملة في الولايات المتحدة الامريكية لتنظيم “مظاهرة مليونية” السبت، في العاصمة الامريكية واشنطن تحت عنوان “معاقبة وردع اسرائيل” وذلك تنديداً بجرائم الاحتلال المستمرة بحق ابناء شعبنا والتي كان آخرها العدوان على قطاع غزة.

تستمر المؤسسات في حشد الجماهير لهذه المظاهرة بعد نجاحها الكبير في حشد عشرات الآلاف خلال المظاهرات التي نظمت إبان العدوان على قطاع غزة واقتحامات المسجد الاقصى في العديد من المدن الاميركية ابرزها في نيويورك وشيكاغو وديربورن وتكساس وسان فرانسيسكو، حيث وجهت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر أعضاء المؤسسات للمشاركة بقوة في هذه التظاهرة بجانب الناشطين والمدافعين عن الحق الفلسطيني في المجتمع الامريكي.

وقال المهندس مرجان ابو محمود احد المنظمين للمظاهرة من ولاية تكساس: “ان التحضيرات ما زالت مستمرة لحشد اكبر تجمع فلسطيني تشهده العاصمة الاميركية واشنطن لصالح القضية الفلسطينية، حيث من المتوقع ان تزحف الجاليات الفلسطينية صوب العاصمة واشنطن يوم السبت المقبل للتنديد بجرائم الاحتلال وايصال رسالة للإدارة الاميركية بأن القدس والمسجد الاقصى خط أحمر لكل العرب والمسلمين، وضرورة إيقاف المساعدات العسكرية الاميركية عن دولة الاحتلال التي تستخدمها في جرائمها ضد أبناء شعبنا، لتوطيد نظام الابرتهايد التوسعي الاستيطاني على حساب حقوق شعبنا”.

واضاف ابو محمود ان الدعوات وجهت عبر المؤسسات المحلية في الولايات والمدن الرئيسية لتسيير حافلات لنقل المشاركين من مراكز المدن باتجاه العاصمة واشنطن، لتكون المظاهرة القادمة تتويجاً للمظاهرات الضخمة غير المسبوقة التي نظمت الأسبوع الماضي في معظم المدن الأميركية.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

شخصية مصرية تهين الفنان الراحل سمير غانم

اخر الاخبار

وفاة إعلامية بريطانية شهيرة عقب تلقيها لقاح “استرازينيكا”

اخر الاخبار

اذا كنت من محبي البطيخ فهذه بعض فوائده

اخر الاخبار

مظاهرة مليونية السبت في واشنطن

اخر الاخبار

قطر : لن نوافق على التطبيع مع إسرائيل

اخر الاخبار

5 أيام حاسمة في إسرائيل

اخبار فلسطين

40 ألفا أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

اخبار فلسطين

40 ألفا أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

اخر الاخبار

الصحة العالمية توجه طلباً بشأن غزة

اخر الاخبار

بوتين يهنئ الأسد

اخر الاخبار

الاردن : الغاء كافة أشكال الحظر الجزئي وقرار جديد خلال الفترة المقبلة

رياضية

كشف موقف كونتي من تدريب ريال مدريد

رياضية

التطبيعية تؤكد ثقتها في كاتانيتش

اخر الاخبار

فيديو.. هذا ما حققه كليب نانسي عجرم “حبك بيقوي” في 24 ساعة

رياضية

نايكي تنهي عقدها مع نيمار بسبب فضيحة أخلاقية

رياضية

المحمدي يعلن مغادرة أستون فيلا

اخر الاخبار

“حزب الله” يكشف عن تطورات الحالة الصحية لحسن نصرالله