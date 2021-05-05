مطالبات بوقف البرنامج التونسي “أنجلينا 19”.. بسبب لقاح كورونا

المستقلة/- منى شعلان/ أحدث برنامج المقالب أنجلينا 19 والذي يعرض على شاشة التليفزيون التونسي، موجة من الغضب والانتقادات وصلت إلى حد المطالبة بإيقافه وكانت على رأسهم منظمة الصحة العالمية.

نشرت عمادة الأطباء بيان رسمي، تستنكر ما يبث في برنامج الكاميرا الخفية “أنجلينا 19” على قناة نسمة، وجاء في بيانها أن السبب هو لتأثيره السلبي على الحملة الوطنية للقاح كورونا وإدخاله البلبلة في ذهن المواطن حيال اللقاح.

ووفقاً لـ”بي بي سي”، قال منتجه وليد الزريبي في لقاء لإذاعة “موزاييك إف أم إن برنامجه ‘نجح في تحقيق ما فشلت فيه الحكومة والدولة بتوعية الناس بضرورة التلقيح” حسب رأيه، وشارك الزريبي على صفحته على فيسبوك منشورات متعلقة بخطاب منظمة الصحة العالمية مرفقة بتعليقات اتسمت بالسخرية.

وكشفت عدد من التقارير الصحفية أن منظمة الصحة العالمية طالبت بوقف برنامج “أنجلينا 19″، الذي يبث على قناة “نسمة”، والسبب في ذلك لاستخدام شعارها في البرنامج دون ترخيص أو إذن، وفق ما ذكر موقع تلفزيون التاسعة.

ووفق الرسالة الرسمية التي تم نشرها، في عدد من المواقع التونسية فإن البرنامج يمثل استخفافا بالجهود الدولية الرامية للتصدي لجائحة فيروس كورونا، واستغلال صورة المنظمة دون إذن مسبق، مما يشكل إساءة للمنظمات الأممية من خلال إيهام الضحية بأن الشخص الذي يتلقى التطعيم يصاب بأعراض جانبية، بالإضافة إلى استغلال وقت ذروة المشاهدة الأمر الذي ينعكس سلبا على توعية الناس بأهمية وضرورة التلقيح ضد فيروس كورونا.

تعود فكرة البرنامج الذي يبث يومياً على شاشة قناة نسمة التونسية خلال أيام شهر رمضان الكريم، عن تقمص أحد الفتيات لشخصية الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي والتي تصل في زيارة إلى تونس في إطار حملة للتطعيم بلقاح كورونا، وذلك بصفتها مبعوثة منظمة الصحة العالمية.

وعقب وصولها إلى مقر البرنامج، تبدأ في الحديث عن اللقاح وإقناع الضيوف بضرورة الحصول على اللقاح للوقاية، ولكن عقب البدء في حملة التلقيح يصاب أحد من فريق البرنامج بمضاعفات ويسقطا أرضاً وسط حالة من الخوف والذهول.