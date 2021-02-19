مصطفى محمد مطلوب في الدوري الإنجليزي بعد تألقه في تركيا

المستقلة/- كشفت تقارير صحفية عن أن نادي كريستال بالاس الإنجليزي بدأ في متابعة مصطفى محمد لاعب فريق جالاطا سراي التركي، والمعار من صفوف الزمالك المصري.

وبحسب صحيفة “haberturk” التركية، فإن نادي كريستال بالاس بدأ في متابعة مصطفى محمد من أجل تعزيز الجانب الهجومي في الفريق الإنجليزي والذي يعاني على الصعيد التهديفي في الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن بداية متابعة النادي الإنجليزي لهداف جالاطا سراي ستكون بداية من مباراة ألانيا سبور والتي ستقام السبت المقبل.

ونجح مصطفى محمد في الفترة الأخيرة أن يحقق بداية مميزة مع جالاطا سراي بعد قدومه من الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة، حيث سجل المهاجم الشاب 4 أهداف في أول 4 مباريات.

وانتقل مصطفى محمد لصفوف جالاطا سراي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف مع أحقية النادي التركي الحصول على خدمات اللاعب بصورة نهائية مقابل أربعة ونصف مليون دولار.

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