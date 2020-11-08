مصر و السودان يبحثان تعزيز الإستثمارات المتبادلة

المستقلة/ أمل نبيل/ .. بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة المصرية للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب،مع سفير السودان في القاهرة محمد إلياس، أوجه التعاون لزيادة الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين.

وأكد عبد الوهاب في بيان، اليوم الأحد، توافق الرؤى بشأن المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، ومنها تشجيع مجتمعات رجال الأعمال في البلدين على إقامة مشروعات مشتركة تنموية في مصر والسودان بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات المصرية في السودان.

و شهد اللقاء اتفاق الجانبين على قيام هيئة الاستثمار بتقديم الدعم الفني للجانب السوداني في مجال إعداد الفرص الاستثمارية والترويج لها وتهيئة البيئة التشريعية في السودان، فضلا عن استعراض الفرص الاستثمارية ذات الأولوية للجانب السوداني في مجالات الزراعة، الصناعات التحويلية، الأدوية، الإنتاج الحيواني، صناعة السكر، والتطوير العقاري.

من جانبه أشاد السفير السوداني بالعلاقات الأخوية بين البلدين، مؤكداً أهمية زيادة التعاون في المجالات كافة بما يلبي طموحات البلدين الشقيقين.

كما أعرب عن ترحيبه بدعم هيئة الاستثمار للاستثمارات السودانية في مصر والمعاونة الفنية التي تقدمها الهيئة لتيسير مناخ الاستثمار في