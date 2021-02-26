مصر.. وفاة مستشار ومفكر كبير متأثرا بكورونا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ توفي المستشار طارق البشري، الفقيه الدستوري والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة في مصر سابقًا، ورئيس لجنة التعديلات الدستورية في أعقاب ثورة 25 يناير، اليوم الجمعة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر تشييع جثمان الراحل من مسجد مصطفى محمود، بعد صلاة الجمعة، وسوف يقتصر العزاء على تشييع الجنازة، نظرًا للظروف التي تمر بها مصر، بسبب فيروس كورونا.

وطارق عبد الفتاح سليم البشري، هو قاض متقاعد ومفكر مصري، شغل منصب النائب الأول السابق لرئيس مجلس الدولة المصري، ورئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لعدة سنوات، وتم تعيينه من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في فبراير 2011، كرئيس للجنة المعنية بتعديل الدستور المصري.

ولد المستشار طارق عبد الفتاح سليم البشري، في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 1933، بحي الحلمية في مدينة القاهرة، وينحدر من أسرة البشري التي ترجع إلى محلة بشر في مركز شبراخيت في محافظة البحيرة في مصر.

تولى جده لأبيه سليم البشري، شيخ السادة المالكية في مصر، مشيخة الأزهر، وكان والده المستشار عبد الفتاح البشري، رئيسًا لمحكمة الاستئناف حتى وفاته سنة 1951، كما أن عمه عبد العزيز البشري، أديب مصري معروف.

تخرج طارق البشري من كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1953، وعُين بعدها في مجلس الدولة واستمر في العمل به حتى تقاعده سنة 1998، من منصب نائب أول لمجلس الدولة، ورئيسًا للجمعية العمومية للفتوى والتشريع. بدأ تحوله إلى الفكر الإسلامي بعد هزيمة 1967، وكانت مقالته ”رحلة التجديد في التشريع الإسلامي“، أول ما كتبه في هذا الاتجاه، وهو يكتب في القانون والتاريخ والفكر، ومتزوج وله ولدان هما عماد وزياد.

وقدم الراحل العديد من المؤلفات، منها: ”الحركة السياسية في مصر، الديمقراطية والناصرية، سعد زغلول يفاوض الاستعمار: دراسة في المفاوضات المصرية – البريطانية، المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية، الديمقراطية ونظام 23 يوليو، دراسات في الديمقراطية المصرية، بين الإسلام والعروبة، الجزء الأول والثاني“.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

سوريا تدين العدوان الأمريكي على مناطق في دير الزور وتحذر من العواقب

اخبار السعودية

السعودية تكشف عن خطوات التسجيل في نظام “نور” برقم الهوية

اخر الاخبار

انفجار في سفينة بخليج عُمان والسبب مجهول

الاخبار

نتنياهو يحذر خامنئي من أي محاولة لتهديد أمن إسرائيل

اخبار العراق

نائبة عراقية تهين كوادر صحية وتقول لهم (امشوا منا آني فوق القانون)

اخبار العراق

بسبب عراضة عشائرية: 31 شخصا في قبضة شرطة ميسان

اخر الاخبار

بالصور: اثار الدمار الذي خلفته غارة امريكية ضد فصائل عراقية

اخر الاخبار

بالصور: اثار الدمار الذي خلفته غارة امريكية ضد فصائل عراقية

اخر الاخبار

الصحة العراقية: تأخر وصول لقاح فايزر الخاص بكورونا

اخر الاخبار

دعوات للتحقيق في تخصيص لقاحات كورونا للطبقة السياسية فقط

اخر الاخبار

بالفيديو انطلاق المؤتمر الثاني لتفعيل الفيدرالية في العراق

اخبار العراق

ضبط مئات الأطنان من البيض والدجاج البرازيلي والمواد الغذائية المهربة للعراق

اخبار العراق

قصف تركي على تجمع لحزب العمال في شمال العراق

اخبار العراق

العراق يصدر تعليق على لقاء “رغد صدام” ويؤكد الانتخابات لن تشهد حضور مراقبين

رياضية

الدوري الأوروبي.. مواجهات نارية في ثمن النهائي

اخر الاخبار

نادية العراقية تعرب عن استيائها من الجزء الثاني لمسلسل “عايزة أتجوز”

اخر الاخبار

هل تسبب اللقاح في وفاة مشاري البلام؟