مصر والعراق يبحثان التعاون في مجال الكهرباء والطاقة

المستقلة/- بحث محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع ماجد مهدي حنتوش وزير الكهرباء العراقى، سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون المشترك في مجال الكهرباء والطاقة والتعرف على إحتياجات العراق.

أوضح شاكر في بيان صادر اليوم الخميس، أن هذا اللقاء يأتى تأكيدا على سعى مصر الدائم لمد جسور التعاون مع مختلف الدول العربية الشقيقة، وكذلك سعى قطاع الكهرباء المصرى لفتح اسواق جديدة للشركات المصرية خارج مصر.

جاء ذلك خلال استقبال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ماجد مهدي حنتوش وزير الكهرباء العراقى و علاء موسى سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق والوفد المرافق لهما .

وأكد على دعم الحكومة المصرية لدولة العراق الشقيق فى جميع المجالات ومنها مجال الكهرباء والطاقة، وأن كافة إمكانيات قطاع الكهرباء المصرى متاحة لخدمة قطاع الكهرباء فى العراق.