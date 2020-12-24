مصر والعراق والأردن يبحثون إنشاء مدينة اقتصادية

المستقلة/- تبحث مصر والأردن والعراق انشاء المدينة الاقتصادية على الحدود بين العراق والاردن والتي يمكن ان تكون نقطة ارتكاز لتعزيز التعاون الصناعي بين الدول الـ3 مع الاستفادة من الخبرة الصناعية المصرية في انشاء وادارة المناطق والمجمعات الصناعية، وذلك بهدف اقامة شراكات صناعية بين رجال القطاع الخاص في كل من مصر والعراق والاردن وهو الامر الذي يعد نواة لايجاد اتحاد صناعي عربي على المستوى الاقليمي.

ومن جانبها اكدت مها علي وزيرة الصناعة والتجارة الاردنية حرص الحكومة الاردنية على تحقيق التكامل الاقتصادي مع مصر والعراق وبدء خطوات تنفيذية على ارض الواقع، خاصة في ظل الارادة السياسية والتوافق بين الحكومات الامر الذي ينعكس على تعزيز التعاون في المجالين التجاري والصناعي خلال المرحلة القريبة المقبلة.

واشارت الى اهمية التوصل الى اتفاق عام يحدد أطر التعاون المشترك ، مؤكدةً في الوقت ذاته على اهمية الربط الاليكتروني بين اجهزة الجمارك في الدول الثلاث لتسهيل عملية التبادل التجاري وتسيير حركة التجارة.