مصر.. نقل  مكرم محمد أحمد للمستشفى لتعرضه لأزمة صحية 

المستقلة/-أحمد عبدالله/ .. اعلن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر عن نقل الكاتب الصحفي المصري مكرم محمد أحمد الى المستشفى.

وتمنى جبر باسم أعضاء المجلس، بالشفاء للكاتب الصحفى الكبير، الذي نقل الى الى مستشفى وادي النيل بعد وعكة صحية ، واصفا اياه بـ”فارس الصحافة النبيل والمقاتل الشريف فى بلاط صاحبة الجلالة”.

يذكر أن مكرم محمد أحمد هو نقيب الصحفيين المصريين السابق والأمين العام لاتحاد الصحافيين العرب.

مكرم محمد أحمد من مواليد مدينة منوف بمحافظة المنوفية فى دلتا مصر عام 1935، وحاصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة جامعة القاهرة عام 1957، وبدأ عمله الصحفى محررًا بصحيفة الأخبار ثم مديرًا لمكتب الأهرام بالعاصمة السورية دمشق، ثم مراسلاً عسكريًّا باليمن عام 1967 ورئيس قسم التحقيقات الصحافية بالأهرام وتدرج حتى وصل لمنصب مساعد رئيس التحرير ثم مديرًا لتحرير الأهرام.

وفى العام 1980 شغل مكرم منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال ورئيس تحرير مجلة المصور ونقيب الصحافيين من عام 1989 حتى عام 1991 ومن عام 1991 حتى عام 1993.