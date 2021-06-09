مصر.. نجل مالك شقة الزمالك يسرد تفاصيل جديدة عن المخبأ السرى

المستقلة/-أحمد عبدالله/ كشف نجل مالك شقة الزمالك المثيرة للجدل حقيقة العثور على مخبأ سري داخل الشقة، يحوي العديد من المقتنيات والمجوهرات الثمينة واللوحات الفنية النادرة.

وقال في تصريحات لموقع “الوطن” إنه “لا صحة لما تردد بشأن أنها غرفة صغيرة لها باب مشقوق في جدار خشبي، بل سندرة تم تصميمها لوضع شنط السفر بها ولم يكن بداخلها مقتنيات أثرية كما تردد، بل بها بعض الانتيكات التي حصل عليها والده من المزادات الرسمية لهوايته بجمعها والاحتفاظ بها”.

يضيف أن “والده يعيش في دولة الكويت منذ 25 عامًا ويأتي في زيارات سنوية قصيرة لا تتعدى الـ20 يومًا كان آخرها في شهر يناير عام 2020 ولم ياتي لمصر من وقتها، ويهوى جمع المقتنيات والانتيكات الأنيقة والاحتفاظ بها فضلًا عن بعض النياشين التي ورثها عن والده عبد الفتاح باشا حسن وزير الداخلية في عهد الملك فاروق وأجداده، نظرًا لأن جذور العائلة ممتدة لأكثر من 300 سنة”

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