مصر..من “يسعون في الأرض فسادا” إلى “مكنتش أقصد”.. تفاصيل خناقة برلماني مع الفنانين

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المستقلة/-أحمد عبدالله/علق نقيب الممثلين في مصر أشرف زكي، على إهانة النائب في البرلمان رياض عبد الستار، للفنانين أثناء مناقشة قانون ضحايا العمليات الحربية والأمنية.

وصف البرلماني المصري الفنانين خلال الجلسة العامة للبرلمان بـ”الساعين في الأرض فسادا”، حيث أكد أشرف زكي أنه أرسل مذكرة خاصة لرئيس مجلس النواب حنفي جبالي.

وقال زكي لصحيفة “الوطن” المصرية: “أرسلت مذكرة خاصة لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي وفي انتظار الرد منه، لأنني لن أقبل تلك الإساءة على الفنانين، وأنني أثق في عدالة المجلس وتقديره لقيمة الفن المصري”.

وكان النائب رياض عبدالستار، عضو مجلس النواب، قد هاجم الفنانين، وأكد أن الأفلام والمسلسلات أصبحت تحرض على الفسق والانحراف، خاصة أن مستواها غير محترم.

وتابع أن الفن أصبح السبب الرئيسي في هدم المجتمع، وطالب الفضائيات في الفترات المقبلة أن تضع أعينها على ما وصفه بـ”الفساد الذي يقدمه الفنانون باسم الفن”.

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