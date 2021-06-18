مصر..  مصرع وإصابة 29 شخصا في حادث بالمنيا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ حالة من الحزن سيطرت على أهالي قرية صفط الغربيه بمركز المنيا نتبجة مصرع 4 أشخاص وإصابة 25 آخرين في حادث تصادم 3 سيارات ملاكي وميكروباص خلال موكب حفل زفاف والذي تحول إلى مأتم كبير.

حيث شيع الأهالي جثامين الضحايا وسط حاله من الحزن الشديد وهم منصور سلطان خليفة 55 سنه، طوخ الخيل، وإسلام سيد عبدالرحيم، 18 سنة، ووليد على منصور، 24 سنة، مقيمون جميعا بقرية صفط الغربية

فقد تلقى اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بحادث تصادم 5 سيارات أرقام 3519 ن – س – ج مكروباص، و9564 ن- ل- س نصف نقل، و1953 ن – ب- ا ملاكي، و2684 ن – م – ج ملاكي، و8596 ن – ي- ا ملاكي، بالطريق الدائري، مدخل قرية صفط الشرقية بمركز المنيا، خلال مسيرة زفاف، بسبب السرعة الزائدة.

تشبب الحادث في مصرع 4 أشخاص، وهم منصور سلطان خليفة، 55 سنه، طوخ الخيل، وإسلام سيد عبدالرحيم، 18 سنةووليد على منصور، 24 سنة، مقيمون جميعا بقرية صفط الغربية، بمركز المنيا .

وإصابة 25 آخرين، وهم سارة سيد ضرار، 18 سنة، وإسراء نجاح عبدالغني، 19 سنة، وفاطمة خضر أحمد، 28 سنة، قرية الخيارى، وإسلام أحمد محمد، 16 سنة، صفط الغربية، ونورا قاسم إسماعيل، 20 سنة، الخياري، والسيسي نور عمر، وحسين أحمد عمر، 6 سنوات، صفط الغربية، ومروه خلف حسن، 20 سنة، الخياري، محمد حسين أحمد، 42 سنة، أبوقرقاص، ومهاب صلاح الدين عمر، 21 سنة، جمال عبدالناصر سيد، 24 سنة، حمزة جمال عبدالرحيم، 25 سنة، ومحمود أبو العيون محسن، 25 سنة، صالح سيد عبدالرحيم، 24 سنة، وعبدالناصر عبدالرحيم مفتاح، 20 سنة، وصابر خليل محمد، 26 سنة، صفط الغربية، وفاطمة سيد على، 20 سنة، وحياة حسونة حسين، 35 سنة، وامل قاسم بكر، 25 سنة، وعائشة عبدالكافي عبداللطيف، 47 سنة، وفرحة هاني الجنايني، 21 سنة، وأسماء لطفي توفيق، 20 سنة، مقيمون الخياري. تم نقلهم جميعا إلى مستشفى المنيا العام. وكلا من رضا جلال عبدالرازق، 28 سنة، ومحمد رمضان عبدالباقي، 18 سنة، مقيمان صفط الغربية، تم نقلهما إلى مستشفى جامعة المنيا.

قال الدكتور عماد حمدي، مدير مستشفي المنيا العام، إنه تم إجراء الإسعافات العاجلة للمصابين، وإيداع الضحايا مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة

وفي سياق متصل وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وكيل وزارة الصحة، بتقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين خلال الحادث خلال زيارته للمستشفى برفقة اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، لحالة المصابين، بمستشفى المنيا العام، للاطمئنان على استقرار حالتهم، والتأكد من تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالاتهم، حيث تنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وكسور وجروح.

كما رافق المحافظ، الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف مدحت، مدير هيئة الاسعاف، والدكتور أيمن وجدي، مدير عام الطوارئ بمديرية الصحة، والدكتور عماد حنا مدير مستشفى المنيا العام، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا.

أعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسر المتوفين، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، كما اطمئن المحافظ علي الحالة العامة للمصابين ومدي احتياجهم لاي نوع من الدعم، معرباً عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لهم، وموجها جميع المسؤولين بضرورة توفير كافة العناية الطبية اللازمة للمصابين وتواجد الأطباء من التخصصات اللازمة لهم على مدار ٢٤ ساعة، لحين تماثلهم للشفاء التام، وعودتهم لأهلهم سالمين، ووجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بصرف الإعانات العاجلة المقررة لأهالي المتوفين، والمصابين، وتقديم كافة المساعدات الاجتماعية اللازمة .