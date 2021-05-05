مصر.. مصادر حكومية تكشف حقيقة فرض حظر التجول خلال عيد الفطر

المستقلة/-أحمد عبدالله/ نفت مصادر حكومية ما تم تداوله في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول فرض حظر التجول خلال عيد الفطر المبارك.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد، أنه ليس للحكومة نية لفرض حظر التجول بسبب انتشار الموجة الثالثة من فيروس كورونا، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تقليل الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين المواطنين والحد من انتشاره في البلاد ، وذلك بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس .

وأوضحت المصادر مصير فتح الشواطئ والحدائق والمنتزهات خلال الاحتفال بـ عيد الفطر المبارك، مؤكدة أنه سيتم إغلاق الشواطئ والمنتزهات في جميع المحافظات لعدم انتشاره فيروس كورونا بين المواطنين ، وفي الوقت نفسه لا يوجد حظر تجول بل إغلاق أماكن التجمعات .

وأشارت المصادر إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شدد على الوزراء والمحافظين بعدم التهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات في جميع المنشآت وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين وإغلاق المحال والمطاعم المخالفة فورا.

وتابعت المصادر أنه سيتم منع جميع التجمعات أو إقامة أي احتفالات أو فعاليات يكون من شأنها تجمع واختلاط المواطنين في جميع الأماكن.