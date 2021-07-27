مصر.. مجلس النواب يعاقب عضوا فيه بـ”اللوم” بتهمة الإساءة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ اكتفت لجنة القيم في مجلس النواب، بتوجيه اللوم للنائب، محمد عبد العليم داود، بعد تحويله إليها بتهمة الإساءة لبعض أعضاء المجلس، حيث أوصت اللجنة بالاكتفاء بتوجيه اللوم له.

وقال عبدالوهاب خليل، عضو مجلس النواب، إن توجيه اللوم أقل عقوبة ممكنة، وذلك بعد أن أكد النائب للجنة أنه لم يكن يقصد الإساءة، وأنّه تحدث في قضايا وطنية عامة.

وكان النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، قال إنه امتثل للتحقيق أمام هيئة مكتب مجلس النواب، بشأن ما حدث بجلسة الثلاثاء، وما شهدته من مشادات أدت لإخراجه من الجلسة العامة.

وتختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقاً لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة، ويحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبرراً لذلك، بعد سماع أقوال العضو.