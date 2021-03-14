مصر..مبادرة رئاسية جديدة لتمويل العقارات بفائدة 3%

المستقلة/-وجّه الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، البنك المركزي لبلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%، وذلك بحسب بيان رئاسة الجمهورية المصرية.

وبحسب بيانات البنك المركزي يصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسة للمركزي حالياً 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب. ويصل سعر الائتمان والخصم 8.75%.

وأشار البيان إلى أن المبادرة الرئاسية التي تم إطلاقها عام 2015 والخاصة بدعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ساهمت في توفير تمويلات بقيمة 234 مليار جنيه (14.9 مليار دولار)، استفادت منها مليون و 260 ألف منشأة تجارية وصناعية، ووفرت حوالي مليون فرصة عمل.

ووجه السيسي في هذا الإطار بزيادة حجم التمويل لهذا القطاع بمقدار 117 مليار جنيه إضافية خلال العام الحالي والقادم.