مصر.. ماذا أجاب محمد حسين يعقوب عن مصطلح خطير لشيخه ابن تيمية؟

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أكد الشيخ محمد حسين يعقوب، أمام محكمة الجنايات، خلال إدلائه بشهادته في قضية “خلية داعش إمبابة”، إنه لا يوجد حاليا ما يسمى بشروط الجهاد الشرعي، موضحا أنه أكد في لقاءاته أن شروط الجهاد 5 ليس لها وجود الآن.

وأضاف محمد حسين يعقوب، ردًا على سؤال المحكمة عن الفئة الممتنعة، قائلا: “أنا أول مرة أسمع عن هذه الكلمة، وأوضحت المحكمة: “هي الفئة الممتنعة عن تطبيق الشريعة”، ورد محمد حسين يعقوب: لا أعلم.

وسألته المحكمة: ما رأيك أن هذه العبارات عن “الفئة الممتنعة” وردت في كتاب ابن تيمية، وبالتحديد في كتاب مجموع الفتاوى، وأنت تقول إن ابن تيمية هو شيخكم، فرد محمد حسين يعقوب: “ابن تيمية له 37 مجلدا وقد تكون الجملة التى تتحدث عن تطبيق الشريعة في سياق آخر، وقد يكون حديثه عنها عن فئة معينة في عصره”.

وسألت المحكمة: “هل هذه العبارة خطأ أو صواب.. هل الدولة التى لا تطبق الشريعة الإسلامية فئة ممتنعة؟”، فرد محمد حسين يعقوب: لا يمكن الحكم عليها إلا بعد معرفة موضعها في الحديث.

وقال “يعقوب” عن رأيه في الهجوم على المصالح الحكومية وقتال المُسلمين: “مَن يقول ذلك فهو غلطان ومُضلل، هل هناك من عاقل يقول بذلك؟”.

وعن كيفية وصول الشباب لهذا التفكير، قال محمد حسين يعقوب: “الإنترنت به من الأشياء ما هو أغرب من الخيال، ابتداءً من الإلحاد والكفر، فهو بحر من غاص فيه ضل ضلالاً مُبيناً”.

ووجه “يعقوب” نصيحة للشباب بالتوجه لعبادة الله، وشدد على أن هدفه هو “تكثير الصالحين حتى لا تهلك الأمة”.

وردا على سؤال المحكمة: إلى ماذا تستند الجماعات الإرهابية التي تُقاتل الجيش والشرطة بأن الشريعة ليست مُطبقة وأن الدولة العصرية فئة مُمتنعة؟”، قال محمد حسين يعقوب: “هذا كلام خطأ شكلاً وموضوعاً”، وتابع قائلاً: “لهم كلمة الجهاد ولنا جهاد الكلمة، جهادنا هو أن نُكثر من وجود الصالحين لكي لا تهلك الأمة”.

وأسندت النيابة للمتهمين تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.