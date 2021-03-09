مصر.. قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة التحرش بطفلة المعادي

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أمرت النيابة العامة بجنوب القاهرة، بضبط وإحضار المتهم بالتحرش بطفلة داخل مدخل عقار بميدان الحرية بحي المعادي

فيما تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها للقبض على شاب ظهر في مقطع فيديو متداول أثناء تحرشه بطفلة داخل مدخل عقار بميدان الحرية حى المعادي

وتبين من التحريات، أن المتهم هو “م. ج” ٣٢ سنة ، تم تحديده من خلال كاميرات المراقبة الموجودة محل الواقعة وتم توجيه مأمورية لضبطه الا أنه تبين هروبه بعد علمه بفضح آمره عبر السوشيال ميديا من خلال فيديو كاميرا المراقبة المتداول.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تداولوا فيديو، يظهر فيه المتهم أثناء استدراجه الطفلة المجني عليه داخل مدخل عقار وتحرشه بها والإمساك بمناطق حساسة من جسدها، وظهر أيضا الفيديو صاحبة كاميرا المراقبة بالعقار اثناء تشاجرها مع المتهم وإنقاذها للطفلة من بين يديه، ففر هاربا وجار البحث عنه للقبض عليه ، تحرر المحضر اللازم عن الوقعة وقررت النياية العامة ضبط واحضار المتهم.