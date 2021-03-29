مصر..عودة حركة الملاحة في قناة السويس

المستقلة/-أعلنت هيئة قناة السويس المصرية عن عودة الملاحة، وبدء عمليات التشغيل لعبور السفن التجارية، بعد نجاح جهود سحب سفينة ضخمة جنحت في مدخل القناة الجنوبي منذ يوم الثلاثاء الماضي، وفقاً لفيديو بثَّته الهيئة على صفحتها الرسمية يظهر من خلاله اتجاه السفينة لمنطقة انتظار بعيدة عن مكان الجنوح، لفتح الطريق أمام السفن التي تترقَّب العبور.

كانت هيئة قناة السويس في مصر، أعلنت صباح اليوم الإثنين أنَّ عملية إعادة تعويم سفينة الحاويات الضخمة الجانحة “إيفر غيفن” في الممر المائي قد بدأت بنجاح، وأنَّ عمليات القطر ستستأنف مع ارتفاع المدِّ في وقت لاحق اليوم الإثنين، وفقاً لرئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع.

ونجحت جهود صباح اليوم في تعديل مسار سفينة الحاويات بشكل ملحوظ بنسبة 80%، وابتعاد مؤخرة السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلاً من 4 أمتار، قبل أن تصل لمرحلة التعويم الكامل، وتوجيه السفينة إلى منطقة الانتظار بالبحيرات.

وكانت السفينة البالغ طولها 400 متر، وعرضها 59 متراً، وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، متجهة من الصين إلى روتردام في هولندا.