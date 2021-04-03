 مصر.. شاهد: لحظة توجه المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ انطلق موكب المومياوات الملكية إلى المتحف القومى للحضارة المصرية، ليعلن مغادرة 22 مومياء تعود إلى عصور الأسر الـ«17 و18 و19 و20» المتحف المصرى بميدان التحرير، وبينها مومياوات الملوك «رمسيس الثانى وسقنن رع وتحتمس الثالث وسيتى الأول وحتشبسوت، وميرت آمون».

وتتجه أنظار العالم اليوم إلى القاهرة لمتابعة أحداث موكب نقل المومياوات، من المتحف المصري إلى متحف الحضارة بالفسطاط.

وبدأت احتفالية موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط.

وتزين ميدان التحرير بالأضواء والمسلة والكباش تمهيدا لبدء تحرك المومياوات الملكية في موكب مهيب.

وأظهرت لقطات من الجو إبداع المصريين في تطوير ميدان التحرير كي يليق بقيمة الموكب الملكي.

وتنظم مصر احتفالية عالمية تليق بحجم وقيمة المومياوات الملكية التي تقوم مصر بنقلها إلى متحف الحضارة.

انطلق موكب المومياوات الملكية إلى المتحف القومى للحضارة المصرية، ليعلن مغادرة 22 مومياء تعود إلى عصور الأسر الـ«17 و18 و19 و20» المتحف المصرى بميدان التحرير، وبينها مومياوات الملوك «رمسيس الثانى وسقنن رع وتحتمس الثالث وسيتى الأول وحتشبسوت، وميرت آمون».

وتتجه أنظار العالم اليوم إلى القاهرة لمتابعة أحداث موكب نقل المومياوات، من المتحف المصري إلى متحف الحضارة بالفسطاط.

وبدأت احتفالية موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط.

وتزين ميدان التحرير بالأضواء والمسلة والكباش تمهيدا لبدء تحرك المومياوات الملكية في موكب مهيب.

وأظهرت لقطات من الجو إبداع المصريين في تطوير ميدان التحرير كي يليق بقيمة الموكب الملكي.

وتنظم مصر احتفالية عالمية تليق بحجم وقيمة المومياوات الملكية التي تقوم مصر بنقلها إلى متحف الحضارة.