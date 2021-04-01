مصر.. سائق حادث “فتاة الجلالة” يدلي بأقواله لأول مرة

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2021-03-28 16:01:43Z | |

المستقلة/-أحمد عبدالله/أدلى سائق النقل في حادث “فتاة الجلالة”، بأقواله لأول مرة بعدما اصطدم بالفتاة التي ثبتت النيابة ارتكابها جريمة جنائية بسيرها عكس الاتجاه وبسرعة جنونية.

وقال السائق في تحقيقات النيابة: “حاولت تفاديها، وعملت المستحيل بس فشلت، عشان هي كانت جاية بسرعة جنونية، وأنا فوجئت بيها في طريقي، ولما دوست على الدبرياج عشان أفصل السرعة وأهدي العربية لقيت الفتاة لابسة فيا”.

وأضاف السائق، أنه كلما شاهد مقاطع الفيديو على فيسبوك تذكر حجم الكارثة ومرارة وفاة الفتاة بهذه الطريقة جراء انفجار سيارتها بسبب سرعتها الجنونية على طريق الجلالة، مشيرا إلى أنه كان ذاهبا إلى محافظة الإسماعلية وقت وقوع الحادث، لكن حظه العاثر أوقعه في طريق هذه الفتاة.

وتابع السائق، أنه سيبدأ في إجراءات استخراج سيارته من قسم الشرطة، ومعرفة حجم التلفيات التي تعرضت لها.

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة مسؤولية المتوفاة عن الحادث، ما يشكل في حقها جريمة جنائية سيكون مآلها هو غلق الدعوى الجنائية لوفاتها.

واستعجلت النيابة تقرير الطب الشرعي، وتقرير اللجنة المشكلة من خبراء المرور حتى يتم غلق القضية وحفظها.

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