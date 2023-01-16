مصر : سؤال في امتحان الثانوية العامة يثير الغضب

المستقلة /- أثار سؤالا في مادة اللغة العربية للثانوية العامة، جدلا واسعا لدى الطلبة وأولياء الأمور في مصر.

وجاء مضمون السؤال: “ما جمع اسم حسام؟” واعتبر أن هذا السؤال جاء للطلبة من باب التعجيز، مسببا غضبا كبيرا على مواقع التواصل.

وبدوره، رد أحد موجهي اللغة العربية بالمنصورة على هذا الجدل، مؤكدا أن السؤال موجود في المنهاج التدريسي، ومن المفترض أن يكون الطالب قد درسه خلال العام الدراسي، وأردف أن حسام يعني السيف، وجمع الكلمة هو أحسمة على وزن أفعلة، لكن المعنى يختلف حسب موضعها في الجملة، وفي معظم الأسئلة يكون جمعها حسام بكسر الحاء.

هل جمعت العرب كلمة حسام؟

أجاب الشاعر الفلسطيني محمد ابو نصيرة٬ عبر حسابه في تويتر، على هذا السؤال، مؤكدا انه لم يُنقل عن العرب جمعها لكلمة حسام في أي من شواهدها، وذلك أنه صفة لمفرد، فحد السيف الحسام القاطع، كما ان السيف له جمع على القلة والكثرة أسياف وسيوف، وله عدة أسماء على الصفات كإبريق من البرق وأذوذ وإصليط وأغلف، وهندي ومنهد، وخشيب من أسماء الأضداد وخشيف وخذيم، وغيرها.

 

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