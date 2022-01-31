مصر.. رفع فيلم (أبو صدام) من دور السينما والسبب!

المستقلة /- رفع عدد كبير من دور العرض السينمائية فيلم “أبوصدام” بسبب قلة إيراداته، إذ حقق يوم الاثنين 917 جنيها مصريا، ويوم الأربعاء 420 جنيها فقط.

وتدور أحداث فيلم “أبو صدام” حول سائق شاحنة نقل يمر بالعديد من الأزمات والمشاكل سواء على مستوى العمل أو العائلي، ويحصل أخيرا بطل العمل على مهمة نقل على طريق الساحل الشمالي، بعد انقطاع عن العمل دام لسنوات، ويقرر أن ينجز مهمته على أكمل وجه كما يليق بسمعته، لكنه يتعرض إلى مواقف وصعوبات على الطريق، فتخرج الأمور عن سيطرته.

وفيلم “أبو صدام”، عرض لأول مرة عالميا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومدته 89 دقيقة، بطولة محمد ممدوح وأحمد داش، وإخراج نادين خان، ومن المتوقع أن يتم رفعه من باقي دور العرض السينمائية.