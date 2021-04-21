مصر.. حفظ الشكوى ضد مسلسل “الطاووس” بعد إثارته الجدل

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، يوم الأربعاء، حفظ الشكوى المقدمة ضد مسلسل ”الطاووس“، الذي يؤدي بطولته الفنان السوري جمال سليمان.

وأرجع المجلس قراره بحفظ التحقيقات، إلى أنه ”تبين الحصول على الموافقات اللازمة من الرقابة على المصنفات الفنية، ولم يتم منع عرض المسلسل سواء قبل إجراء التحقيقات أو بعدها“.

وشهدت الأيام الماضية حالة من الجدل حول مسلسل ”الطاووس“ وسط حملات دعم من قبل مجموعة من الفنانين لصناع العمل.

وكان المجلس ذاته قرر قبل أيام فتح تحقيق فوري مع المسؤولين عن إنتاج مسلسل ”الطاووس“، ومسؤولي القنوات التي تقوم بعرضه.

وقال إن ”قراره جاء بعد تلقي شكاوى عديدة، حول استخدام لغة لا تتفق مع الأكواد التي أصدرها المجلس، وتؤكد على ضرورة إعلاء القيم وعدم المساس بالأسر المصرية، أو الحط من شأنها، أو إظهارها في صورة تسيء إليها“.

كان المسلسل أثار جدلًا كبيرًا منذ طرحة الإعلان الدعائي له، واتهامات طالت صُناع العمل، وأنهم استخدموا صورًا خاصة لمتهمين في قضية الاغتصاب الجماعي، لفتاة في فندق فيرمونت.