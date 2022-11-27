مصر … حتى الآن لم يتم رصد أي حالة وفاة بالفيروس المخلوي التنفسي

المستقلة/- أكد محمد عوض تاج الدين، مستشارالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للشؤون الصحية، أنه حتى الآن لم يتم رصد أي حالة وفاة بالفيروس المخلوي التنفسي في البلاد.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة”، أوضح محمد عوض تاج الدين، أن “الفيروس المخلوي التنفسي يعد من ضمن مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تعرف باسم الفيروسات التنفسية، التي تؤثر وتصيب الجهازين التنفسي العلوي والسفلي”.

وأشار إلى أن “هذا الفيروس معروف منذ زمن طويل وليس جديدا على الإطلاق، كما أنه فيروس متكرر”، مؤكدا أنه “لم يتم رصد أي حالة وفاة بالفيروس”.

وقال تاج الدين إن “أعراض الفيروس التنفسي المخلوي تتشابه كثيرا مع الإنفلونزا وكورونا، ولذلك تسمى فيروسات تنفسية، وإن أبرز الإصابات تكون بنزلة برد وزكام وارتفاع في الحرارة والكحة البسيطة وتكسير في الجسم ووجع في الزور”.

وأضاف: “توجد 4 فيروسات تنفسية أهمها وأخطرها وأكثرها انتشارا هو “إنفلونزا أ”، الذي يشهد تحورات كل سنة، ويندرج تحته أنواع كثيرة مظهرها الإكلينيكي أمام الجميع زكام”.

وبيّن تاج الدين أن “هناك صعوبة في رصد أعداد الحالات المصابة بالفيروس التنفسي المخلوي، وأن ما يتم رصده هي الحالات التي ترصد في وزارة الصحة وترسل للمعامل المركزية لتحليل الفيروس”.

وأردف: “هو في طبيعته (الفيروس المخلوي) لا يؤدي للوفاة ولكن مضاعفاته هي ما تسبب الوفاة، والوفيات تكون بسبب الإصابة بأمراض أخرى سواء أمراض مزمنة أو تنفسية أو صغار وكبار السن، وهناك حالات من 1% إلى 2% من المصابين بالفيروسات التنفسية المخلوية تحتاج لدخول المستشفيات فقط”.

 

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