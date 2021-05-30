مصر تنسق مع أبو مازن لعقد اجتماعات مع الأمناء العاملين للفصائل الفلسطينية بالقاهرة

مصر تنسق مع أبو مازن لعقد اجتماعات مع الأمناء العاملين للفصائل الفلسطينية بالقاهرة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر كل الحرص على مقدرات الشعب الفلسطيني ودعم قضيته، وكذلك دعم مصر للرئيس محمود عباس، وجار التنسيق من جانب مصر مع الرئيس ” أبو مازن ” لعقد مجموعة من الاجتماعات مع الأمناء العاملين للفصائل الفلسطينية بالقاهرة.

وقد أكد الرئيس أيضا دعمه ومساندته للشعب الفلسطينى بالفعل قبل القول.

وأشار الرئيس السيسى – في رسالة بعث بها للرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، وسلمها اللواء عباس كامل خلال استقباله في رام الله اليوم “الأحد” – إلى أن القضية الفلسطينية ستبقى على رأس اهتمامات الدولة المصرية