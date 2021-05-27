مصر تمنح الجنسية لشقيقين سوريين.. صور

المستقلة/-أحمد عبدالله/أصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قرارا بالموافقة على منح الجنسية المصرية لمواطنين سوريين، دون ذكر أسباب واضحة.

واكتفى قرار رئيس مجلس الوزراء المصري بذكر أسماء المواطنين السوريين، حيث أكد أنه تم منح الجنسية المصرية لكل من فائق محمد خالد الكسم “سوري الجنسية” وفهد محمد خالد الكسم “سوري الجنسية”.

وتنص المادة 4 من قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975، على أنه “يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصري متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب”.

كما تمنح الجنسية المصرية “لكل من ينتمى إلى الأصل المصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية في مصر وكان بالغا الرشد عند تقديم الطلب”.

وفي الحالة الثالثة “تمنح الجنسية لكل أجنبي ولد في مصر لأب أجنبي ولد أيضا فيها، إذا كان هذا الأجنبى ينتمي لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد”.

مصر تمنح الجنسية لشقيقين سوريين بقرار رفيع المستوى (صورة)

ورابعا تمنح الجنسية “لكل أجنبي ولد في مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية”.

وفي الحالة الخامسة والأخيرة “تمنح الجنسية لكل أجنبي جعل إقامته العادية في مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس، متى كان بالغا الرشد”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

تعرف على مركز منتخب العراق في تصنيف الفيفا

اخر الاخبار

رسمياً : ‏ريال مدريد يعلن عن رحيل زيدان من تدريب الفريق

اخر الاخبار

النزاهة : صدور أمر استقدام لعددٍ من الضباط بمديريَّة شرطة محافظة نينوى

الاخبار

حكومة الكاظمي تضع شرطا للموافقة على إجراءات التعاقد لطباعة أوراق الاقتراع واستمارات الانتخابات

اخر الاخبار

الملك سلمان وولي العهد يهنئان إثيوبيا

اخر الاخبار

المحامي الدكتور يعلن عن اطلاق سراح الطبيب حامد اللامي بكفالة

اخر الاخبار

مفوضية حقوق الانسان توجه نداءً إلى الناخبين العراقيين

اخر الاخبار

مفوضية حقوق الانسان توجه نداءً إلى الناخبين العراقيين

اخر الاخبار

المعلق الجزائري حفيظ دراجي يثير تفاعل العراقيين بتغريدة عن تظاهرات 25 آيار

اخر الاخبار

إدارة ريال مدريد حددت 3 بدلاء لخلافة زيدان

اخر الاخبار

سومو: الشركات النفطية الهندية كانت الاكثر شراءً للنفط العراقي خلال نيسان الماضي

اخر الاخبار

الرشيد يطلق وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية

اخر الاخبار

استمرار غلق المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد و انتشار أمني كثيف

اخبار العراق

العراق على موعد مع أجواء شديدة الحارة والغليان في هذا الموعد

امنية

الداخلية : الإطاحة بعصابة لسرقة السيارات بطريقة جديدة في العاصمة بغداد

اخبار العراق

الصحة تعلن عن إصدار أوامر تعيينات ذوي المهن الطبية والصحية للعام الدراسي 2019/2020

اخر الاخبار

الحكومة الأردنية تقر اجراءات جديدة للقادمين الى المملكة