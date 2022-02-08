مصر تفجر مفاجأة حول تهجير بعض المواطنين قسريا

المستقلة /- أوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء في مصر، تفاصيل الأنباء المتداولة بشأن تهجير أهالى منطقة ميناء العريش قسريا من منازلهم دون تعويضهم بدعوى التطوير.

وقال المركز أنه تواصل مع محافظة شمال سيناء، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتهجير أهالي منطقة ميناء العريش قسرياً من منازلهم دون تعويضهم بدعوى التطوير.

وشددت محافظة شمال سيناء، على صرف التعويضات اللازمة لكافة أصحاب المنازل التي سيتم إزالتها لصالح المشروع، قبل البدء في إخلاء المنطقة، وتشمل التعويضات عدة بدائل من بينها حصول المواطن على تعويض مادي عادل عن سعر الأرض والمبنى، أو الحصول على وحدات سكنية بديلة توفرها المحافظة بمنطقة الريسة أو قطعة أرض بمساحات 120متراً بمنطقة الريسة.

وأوضحت أن ما تشهده منطقة ميناء العريش هو عملية تطوير شاملة وتوسعة للميناء، للوصول بالرصيف إلى 1.5 كيلو متر وتعميق الميناء ليصل إلى 14 متراً، حيث يعد ميناء العريش البوابة الرئيسية لتصدير منتجات سيناء من الفحم والإسمنت والرمل الزجاجي، بالإضافة إلى إنشاء المنطقة اللوجيستية بجوار ميناء العريش، لتوفير العديد من فرص العمل لشباب المحافظة، حيث أنه بانضمام ميناء العريش على هيئة موانئ قناة السويس تصبح ميناءً دولياً تستقبل السفن العملاقة، مُشيرةً إلى أنه تم وضع مخطط عام لتطوير الميناء بالتنسيق مع هيئة قناة السويس يستهدف زيادة الأعماق من 7 أمتار إلى 14 متراً بحيث تسمح بدخول سفن بحمولات تصل إلى 40 ألف طن، بما يسمح باستقبال سفن ذات حمولات وأعماق أكبر.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

حريق هائل يأتي على 7 سفن في ميناء بجنوب إيران

اخر الاخبار

مصر تفجر مفاجأة حول تهجير بعض المواطنين قسريا

اخر الاخبار

اعرف من التقط صورة شاشة لرسائلك على ماسنجر فيسبوك

اخر الاخبار

اسماه ريان تيمنا بالطفل المغربي .. محمد عساف يرزق بمولوده البكر

اخر الاخبار

حرب عالمية ثالثة تهدد أوروبا.. بوتين يوجّه تحذير خطير للجميع

اخر الاخبار

بايدن لإسرائيل: لكم حرية التصرف ضد إيران

اخر الاخبار

انتحار جزائري بإلقاء نفسه من مئذنة مسجد يثير الدهشة

اخر الاخبار

انتحار جزائري بإلقاء نفسه من مئذنة مسجد يثير الدهشة

اخر الاخبار

عمليات بغداد : ضبط كدس من المواد المتفجرة جنوب العاصمة

الاخبار

قطر : اعادة جدولة ديون بسبب المرونة الكبيرة للمالية العامة

الاخبار

ايعاز خلاف اختيار رئيس العراق لـ” كركوك الغنية بالنفط”

الاخبار

النزاهة تقعد ورشة عمل أهمية الشراكة في ملاحقة المتجاوزين على المال العام

الاخبار

العراق خامس أكبر مستورد عربيا لأحجار الكريمة

الاخبار

البنك الدولي يناشد الدول الاقتصادية .. وخسائر مرعبة نتيجة تلوث الهواء

الاخبار

كورونا تضرب الخدمات الصحية وبرامج التطعيم في العالم

اخر الاخبار

النفط يتراجع ويتأثر بأزمة الولايات المتحدة وإيران

الاخبار

هل للفلوريد الموجود في معجون الأسنان مضار على الصحة؟