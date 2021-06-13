مصر.. تفاصيل جديدة فى فيديو واقعة التحرش بطفل داخل عربة قطار

المستقلة/-أحمد عبدالله/ كشف مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد المصرية، أنه تم فتح التحقيق في واقعة التحرش بطفل داخل عربة قطار، على خط الصعيد.

ويأتي ذلك بعد أن تداول عدد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مقطع فيديو تتجاوز مدته 10 دقائق، يظهر خلالها رجل أربعيني، يتحرش بطفل صغير من الباعة الجائلين داخل عربة أحد القطارات، على خط “القاهرة-أسوان”.

وقال المصدر لـ”مصراوي” إن هيئة السكة فحصت الفيديو، وأرسلته إلى رجال الشرطة للتعرف على مرتكب الواقعة وتحديد هويته لضبطه وتحويله إلى التحقيق.

وأضاف المصدر، أن الهيئة وجهت بالتعاون مع شرطة النقل والمواصلات بالسكة الحديد، لتشديد الرقابة على القطارات ومنع صعود أو تواجد الباعة الجائلين داخلها، والتعامل بشدة وحزم تجاههم، إضافة إلى ا

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