مصر تعلن إنقاذ سفينة حاويات بميناء دمياط بعد تعطلها ..صور

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت وزارة النقل المصرية، اليوم الأحد، نجاح هيئة ميناء دمياط في إنقاذ سفينة الحاويات ”xpress Nile“، التي تعرضت لعطل مفاجئ في الماكينات الرئيسة لها، على بعد يبلغ حوالي 8 أميال بحرية من الميناء.

وبحسب بيان للوزارة، كانت السفينة المصرية الجنسية، والتي يبلغ طولها 133 مترا، وغاطسها 6 أمتار، قد أطلقت استغاثة لعدم تمكنها من الإبحار والوصول للميناء.

ووجه وزير النقل المصري، بـ“سرعة الاستجابة لإغاثة السفينة وتوجيه قاطرات الميناء لإنقاذها وقطرها لأرصفة الميناء؛ حفاظا على سلامة أرواح طاقم التشغيل بالدرجة الأولى، وسلامة السفينة والحاويات المنقولة عليها“.

وأكد الوزير على ”تقديم كل سبل الدعم الممكنة للسفينة وطاقمها، وحتى تراكيها بأرصفة الميناء“.

ودفعت هيئة ميناء دمياط بقاطرتين ولنش إرشاد بقيادة كبير مرشدى الميناء، حيث تم قطر السفينة بنجاح وأمان تام وتراكيها برصيف رقم 6 استعدادا لتفريغ الحمولة؛ تمهيدا للبدء في عملية الإصلاح لمحركاتها.