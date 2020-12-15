مصر تعتزم إصدار سندات دولية بقيمة 7 مليار دولار

المستقلة/- خاطبت مصر عدداً من البنوك الاستثمارية طلباً للمشورة بشأن خطة لجمع ما يصل إلى 7 مليارات دولار من سوق الدين الدولية في النصف الأول من العام المقبل، حسب مصادر مطلعة على الأمر.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لسرية المعلومات، إن ما يمكن تسميته “طلب اقتراحات” يجري إرساله إلى البنوك. ويمكن أن يشمل الطرح سندات مقومة بالدولار واليورو. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين في وزارة المالية للتعليق.

وكانت مصر، وهي واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط مديونية، قد استغلت الأسواق الدولية لإصدارها رقماً قياسياً هذا العام؛ حيث باعت أول سندات خضراء سيادية في المنطقة. وقال وزير المالية محمد معيط إن البلاد يمكن أن تقترض من الخارج في النصف الأول من عام 2021، إذا لزم الأمر.