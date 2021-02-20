مصر تطالب الأطراف الصومالية بضبط النفس وإجراء انتخابات نزيهة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ دعت مصر جميع الأطراف على الساحة السياسية في الصومال للعمل المشترك لمعالجة أسباب الأزمة الحالية والتوصل إلى حل توافقي بشأنها، وطالبت جميع الأطراف إلى ضبط النفس والالتزام بالطرق السلمية والحوار، والعمل على عقد انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في أقرب وقت يتوافق عليه الصوماليون أنفسهم.

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزراة الخارجية كذلك دعمها ومساندتها لكافة الجهود السياسية الهادفة إلى حلحلة الوضع السياسي الحالي بما يحقق آمال الشعب الصومالي في الأمن والاستقرار والتنمية والقضاء على خطر الإرهاب، وتدعو جميع الشركاء إلى تقديم الدعم والمساندة لجمهورية الصومال الشقيقة لتجاوز الأوضاع الحالية وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

وأشارت مصر  إلى أنها تتابع عن كثب وبمزيد من الاهتمام التطورات السياسية التي تشهدها جمهورية الصومال الشقيقة مؤخراً، والمنحى الذي اتخذته تلك التطورات من اندلاع أعمال العنف بالعاصمة مقديشيو خلال اليومين الماضيين.

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