مصر تحذر مواطنيها المتواجدين في السعودية لهذا السبب

المستقلة/-أحمد عبدالله/ حذر نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية ،عادل حنفي، من أن المملكة العربية السعودية حظرت توظيف العمالة في 17 مهنة دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

ووفقا لنائب رئيس الاتحاد تتضمن المهن المستهدفة “كهربائي- سباك – نجار – حداد – بناء – دهان – حلاق – عاملة تزيين نسائي – اختصاصي مساج – منظف أثاث – منظف خزانات المياه – عامل تقليم الأشجار – عامل مكافحة الحشرات والآفات – فني إلكترونيات – ميكانيكي سيارات – فني ستلايت”، على أن تتم الاختبارات المهنية داخل المملكة بواسطة مختصين وخبراء، بالإضافة إلى اختبارات للعمالة بدولهم، قبل القدوم، عن طريق شركات دولية متخصصة.

وأوضح حنفي: “أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمملكة تحظر على صاحب العمل توظيف أو تشغيل أي شخص لا يحمل رخصة مزاولة مهنة أو حرفة، كما لا يجوز لأي شخص طبيعي أن يمارس أي مهنة او حرفة مالم يحصل على رخصة”.

واختتم حنفي: “أنه يلتزم المهني أو الحرفي بحمل بطاقة الترخيص أثناء ممارسته للعمل، ويمنح الترخيص بذلك لمدة لا تتجاوز أربع سنوات، وإذا رغب في تجديد ترخيصه فعليه تقديم طلب بذلك قبل 60 يوما من تاريخ إنتهاء صلاحية الترخيص، سعياً من المملكة لتنظيم المهن ومكافحة التستر التجاري وضمان المنافسة العادلة والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة”.

كانت المملكة العربية السعودية بدأت في 14 مارس الماضي تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، أو ما عرف إعلاميا بـ”إلغاء نظام الكفيل”، والذي يقوم على اعتماد صيغة التعاقد على أن يجتاز الراغبون في الالتحاق بسوق العمل اختبارات الفحص المهني.

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