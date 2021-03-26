مصر تصدر بيانا عن تطورات استخراج السفينة الجانحة في قناة السويس

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلن رئيس هيئة قناة السويس في مصر أسامة ربيع، أن نسبة إنجاز أعمال التكريك المستهدفة لإزالة الرمال المحيطة بمقدمة سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بلغت نحو 87%.

وأوضح رئيس الهيئة أن “الكراكة مشهور بدأت أمس العمل على بعد 100 متر من السفينة، واقتربنا اليوم حتى بعد 15 مترا، ومن عمق ابتدائي نصف متر وحتى عمق تكريك بلغ حاليا 15 مترا”.

وأكد رئيس الهيئة على أن “أعمال التكريك تتم بمراعاة أقصى معايير الأمان الملاحي وذلك بالحفاظ على مسافة آمنة تقدر عند أقرب نقطة مسموح بها للاقتراب من السفينة بحوالي 10 أمتار من السفينة”، مشيرا إلى “أننا لن نتمكن من التكريك بعد هذه المسافة ولكننا سنستعيض عن ذلك بالانهيارات الترابية التي ستتم من تلقاء نفسها”.

جدير بالإشارة، إلى أنه من المقرر استئناف تجارب الشد بواسطة كل من القاطرة “بركة 1” والقاطرة “عزت عادل ” فور انتهاء أعمال التكريك المستهدفة والتي تتراوح ما بين 15 إلى 20 ألف متر مكعب من الرمال.

وفي نفس السياق، “ثمنت هيئة قناة السويس ما تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية من عرض للمساهمة في تلك الجهود، وتتطلع للتعاون معها في هذا الصدد تقديرا لهذه المبادرة الطيبة والتي تؤكد على علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين البلدين”.

كذلك، “أعربت الهيئة عن صادق الامتنان أيضا لكل ما تلقته من عروض للمساعدة في هذا الشأن مشيرة إلى الجهود الجارية نحو إعادة تعويم سفينة الحاويات”، ومؤكدة على حرص هيئة قناة السويس على انتظام حركة الملاحة العالمية في القناة في أقرب وقت.

 

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