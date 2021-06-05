مصر.. تصادم قطار ركاب مع جرار الإمداد بأسوان  “صور”

المستقلة/-أحمد عبدالله/ شهدت محطة السد العالى بمدينة أسوان “آخر محطات السكة الحديد” ، اصطدام جرار بقطار الطوالى الذى يسير داخل المحافظة، ما تسبب فى خسائر مادية بأول عربة، وإصابة 5 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى.

جرار يصطدم بقطار الطوالى فى السد العالى بأسوان (4)

تفاصيل الواقعة، بدأت بتعطل قطار الطوالى 1024 فى منطقة السد العالى “آخر محطات السكة الحديد فى مصر”، واستدعت قيادات السكة الحديد أحد الجرارات لسحب القطار المعطل، إلا أن الجرار اصطدم بمؤخرة القطار أثناء محاولة ضمه مما تسبب فى خسائر مادية بأول عربة، وإصابة 5 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى.

جرار يصطدم بقطار الطوالى فى السد العالى بأسوان (6)جرار يصطدم بقطار الطوالى فى السد العالى بأسوان (2)جرار يصطدم بقطار الطوالى فى السد العالى بأسوان (1)

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